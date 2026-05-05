Трамп не верит опросам, указывающим на непопулярность конфликта с Ираном

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Опросы, указывающие на непопулярность среди населения США военной операции против Ирана, не показывают истинное положение вещей, считает американский президент Дональд Трамп.

"Они дают мне фейковые опросы", - сказал он в ходе выступления в Белом доме. По словам Трампа, недавний опрос показал, что "32% людей поддерживают войну".

По мнению американского президента, организаторы подобных опросов задают респондентам неправильные вопросы: он считает, что в случае с Ираном нужно спрашивать не о том, поддерживают ли люди войну, а о том, хотят ли они увидеть у Тегерана ядерное оружие.

"И в таком случае уже не будет 32%. А даже если будет, то только потому, что эти опросы - полностью фейковые", - сказал Трамп.

Со своей стороны, CNN отмечает, что неясно, о каком именно опросе говорил президент. Так, последний подобный опрос, опубликованный в конце прошлой недели, показывал, что конфликт с Ираном действительно непопулярен в США. Однако в нем говорилось, что действия Вашингтона поддерживают только 36% американцев. Цифра в 32% в последнее время в подобных опросах не появлялась.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп
Франция может разместить в Швеции ядерное оружие

Два человека погибли и 20 пострадали при наезде автомобиля на людей в Лейпциге

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Власти ОАЭ призвали жителей найти укрытие из-за атак со стороны Ирана

Крупный пожар начался на нефтяном заводе в ОАЭ после атаки иранского дрона

На южнокорейском судне в Ормузском проливе начался пожар

В ОАЭ сообщили о перехвате трех ракет из Ирана

Военные ОАЭ активировали системы ПВО для отражения ракетной угрозы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Берлине ограничат использование символики близ советских мемориалов 8 и 9 мая

