В CENTCOM заявили, что эсминцы ВМС США действуют в зоне Персидского залива

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские ракетные эсминцы ВМС после прохождения Ормузского пролива продолжают проводить операции в Персидском заливе, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"В рамках миссии "Свобода" американские силы активно помогают в усилиях по восстановлению транзита для коммерческого судоходства. В качестве первого шага два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь", - говорится в сообщении.

Глава CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что "вооруженные силы США помогают международному сообществу восстановить поток мировой торговли, в то время как Корпус стражей исламской революции, с другой стороны, делает все возможное, чтобы терроризировать и угрожать коммерческому судоходству".

При этом он подчеркнул, что "у американских военных есть явное преимущество: мы обладаем огромным потенциалом и огневой мощью, сосредоточенными в Ормузском проливе и вокруг него".

"За последние 12 часов мы связались с десятками судов и судоходных компаний, чтобы стимулировать движение судов через Ормузский пролив в соответствии с намерением президента США помочь обеспечить безопасное прохождение судов через узкий торговый коридор", - сообщил адмирал, добавив, что в настоящее время в Персидском заливе находятся суда из 87 стран мира.