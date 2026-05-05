Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате в понедельник 19 иранских ракет и БПЛА

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник перехватили в общей сложности 19 ракет и ударных беспилотников, запущенных Ираном, сообщило Министерство обороны ОАЭ.

Силы ПВО "перехватили 12 баллистических ракет, три крылатые ракеты и четыре беспилотника, запущенных из Ирана, в результате чего три человека получили ранения средней тяжести", указывается в сообщении.

Ранее власти эмирата Фуджейра заявили, что атака беспилотника на нефтяной порт привела к крупному пожару на объекте нефтяной промышленности, в результате которого пострадали три гражданина Индии.