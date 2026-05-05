На заводе "Казцинк" после взрыва продолжают искать людей под завалами

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Усть-Каменогорске на заводе "Казцинк" после взрыва, пожара и обрушения конструкций под завалами продолжают искать пострадавших рабочих, сообщил акимат Восточно-Казахстанской области после заседания оперштаба.

На заседании аким области Нурымбет Сактаганов потребовал продолжать поиски и добавил, что сотрудники ДЧС должны находиться на месте до полной ликвидации последствий аварии.

По последним официальным данным, в результате ЧП на предприятии погибли двое, еще пятеро пострадали. Для выяснения причин взрыва создана межведомственная комиссия, сообщало руководство региона.

Предприятие работает штатно после взрыва, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТОО "Казцинк". В акимате ранее обещали усилить контроль за соблюдением техники безопасности на предприятии.

На заводе 5 мая утром произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим возгоранием и частичным обрушением здания. Пожар уже потушили.

ТОО "Казцинк" - одно из крупнейших предприятий цветной металлургии Казахстана, выполняет полный цикл работ по производству цинка, свинца, меди, золота и серебра в слитках, начиная с добычи руды до выпуска рафинированного металла. Предприятия компании находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау.

