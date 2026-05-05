Доходность 30-летних гособлигаций Великобритании обновила максимум с 1998 года

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Доходность 30-летних гособлигаций Великобритании (гилтов) во вторник обновила максимум с 1998 года.

После возобновления работы британских рынков, закрытых накануне в связи с банковским выходным, доходность этих бумаг повысилась на 11 базисных пунктов до 5,76% годовых.

Стоимость заимствований растет на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и подъема цен на нефть.

Трейдеры на рынке свопов прогнозируют три повышения процентных ставок Банком Англии в этом году на 25 б.п. каждое. На прошлой неделе они с уверенностью ожидали только двух, оценивая вероятность третьего в 50%.