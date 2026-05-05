Военные ОАЭ заявили, что Иран начал атаку при помощи ракет и беспилотников

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минобороны ОАЭ заявило, что военные привели в действие системы ПВО с целью перехватить запущенные Ираном дроны и ракеты, сообщает во вторник "Аль-Джазира".

"Системам ПВО сейчас приходится отбивать атаки иранских ракет и беспилотников", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве уточнили, что звуки, которые слышны в разных районах страны, это результат работы средств ПВО. При этом, отметили в ведомстве, Иран применяет против ОАЭ как баллистические, так и крылатые ракеты.

