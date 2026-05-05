В Ормузском проливе не зафиксировано движения коммерческих судов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Ормузском проливе не наблюдается движения каких-либо коммерческих судов, сообщает во вторник Bloomberg.

"Ормузский пролив оставался в основном пустым: не было зафиксировано ни одного нового прохода коммерческих судов, несмотря на попытки США провести суда через этот водный путь", - пишет агентство со ссылкой на датскую компанию Maersk.

"Maersk подтвердила, что её судно Alliance Fairfax прошло через пролив в понедельник под защитой ВМС США, однако во вторник трафик упал до нуля после дня насилия, включавшего атаки на суда и ракетные удары по территории ОАЭ", - отмечает агентство.

Между тем Вашингтон настаивает, что безопасный проход судов по Ормузскому проливу существует, в частности, СМИ сообщали о присутствии двух американских эсминцев в Персидском заливе.

Ранее компания Maersk подтвердила, что ее судно под флагом США прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных, и сообщила, что все члены экипажа "в безопасности и невредимы".

Согласно заявлению Maersk, судно Alliance Fairfax находилось в Персидском заливе, когда в феврале началась война, и "не могло выйти из него".

Maersk сообщила, что недавно с ней связались американские военные, которые "предложили судну возможность выйти из залива под защитой американских военных".

После согласования с руководством Maersk и военными "судно впоследствии вышло из Персидского залива в сопровождении американских вооруженных сил", говорится в сообщении.

"Maersk выражает благодарность американским военным за их профессионализм и эффективную координацию, благодаря которым эта операция стала возможной, и компания надеется на возвращение Alliance Fairfax к нормальной коммерческой деятельности", - отметила компания.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что в понедельник через пролив прошли два судна.

"В рамках миссии "Свобода" американские силы активно помогают в усилиях по восстановлению транзита для коммерческого судоходства. В качестве первого шага два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь", - говорится в сообщении.

Иран Ормузский пролив
