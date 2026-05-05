Трамп заявил, что из-за блокады Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у США

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у США.

"Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией (...) Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Штат Аляска, кстати, находится очень близко ко многим азиатским странам", - подчеркнул Трамп.