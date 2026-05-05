ВМС США перехватили 51 связанное с Ираном торговое судно с начала блокады

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американские ВМС перехватили за время морской блокады 51 связанное с Ираном торговое судно, выходившее или направлявшееся в иранские порты, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"На сегодняшний день 51 судну было приказано развернуться, чтобы предотвратить вход или выход коммерческих судов из Ирана", - говорится в сообщении.

Для обеспечения блокады США сосредоточили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана мощную военно-морскую группировку в составе двух авианосцев, трех больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту, 12 ракетных эсминцев и нескольких минных тральщиков.

Эти силы, включая более 100 военных самолетов, вертолетов и беспилотников, также задействованы в начавшейся в понедельник миссии "Свобода" по обеспечению выхода застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Лавров и Рубио "сверили часы" по ситуации в международных делах и отношениях РФ-США

Президент США посоветовал Ирану отказаться от продолжения борьбы

