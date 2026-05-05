Президент Румынии после вотума недоверия кабмину рассчитывает на создание новой коалиции без досрочных выборов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Румынии Никушор Дан высказался против досрочных парламентских выборов после того, как ранее во вторник депутаты вынесли вотум недоверия правительству.

По его словам, которые приводит Румынское радио, в ближайшее время он намерен начать консультации с представителями партий по формированию нового коалиционного правительства - сначала неформальные, а после определения повесток - официальные. При этом он исключил сценарий досрочных выборов.

Дан заявил, что понимает ожидания румын, касающихся функционирования государства, борьбы с коррупцией и обеспечения достойных бытовых условий. Президент Румынии отметил, что учтет все эти аспекты в обсуждениях с представителями партий.

Ранее во вторник парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьера Илие Боложана. За отставку проголосовал 281 парламентарий. Для принятия вотума требовалось 233 голоса в 464-местном парламенте.

Лидер Национальной либеральной партии Боложан занял пост премьера в июне 2025 года.

В апреле Социал-демократическая партия вышла из коалиционного правительства и объявила, что совместными усилиями с правой националистской партией "Альянс за объединение румын" будет добиваться отставки правительства. Социал-демократы выражали недовольство мерами жесткой экономии, в частности, повышением налогов, сокращением государственных расходов и рабочих мест на госслужбе.