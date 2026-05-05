Поиск

Президент Румынии после вотума недоверия кабмину рассчитывает на создание новой коалиции без досрочных выборов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Румынии Никушор Дан высказался против досрочных парламентских выборов после того, как ранее во вторник депутаты вынесли вотум недоверия правительству.

По его словам, которые приводит Румынское радио, в ближайшее время он намерен начать консультации с представителями партий по формированию нового коалиционного правительства - сначала неформальные, а после определения повесток - официальные. При этом он исключил сценарий досрочных выборов.

Дан заявил, что понимает ожидания румын, касающихся функционирования государства, борьбы с коррупцией и обеспечения достойных бытовых условий. Президент Румынии отметил, что учтет все эти аспекты в обсуждениях с представителями партий.

Ранее во вторник парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьера Илие Боложана. За отставку проголосовал 281 парламентарий. Для принятия вотума требовалось 233 голоса в 464-местном парламенте.

Лидер Национальной либеральной партии Боложан занял пост премьера в июне 2025 года.

В апреле Социал-демократическая партия вышла из коалиционного правительства и объявила, что совместными усилиями с правой националистской партией "Альянс за объединение румын" будет добиваться отставки правительства. Социал-демократы выражали недовольство мерами жесткой экономии, в частности, повышением налогов, сокращением государственных расходов и рабочих мест на госслужбе.

Румыния Никушор Дан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 5 мая

Лавров и Рубио "сверили часы" по ситуации в международных делах и отношениях РФ-США

 Лавров и Рубио "сверили часы" по ситуации в международных делах и отношениях РФ-США

Президент США посоветовал Ирану отказаться от продолжения борьбы

 Президент США посоветовал Ирану отказаться от продолжения борьбы

Иранскому танкеру удалось пройти сквозь блокаду США и достичь Индонезии

Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

 Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству

 Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству

КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

 КМГ перераспределит экспорт нефти на КТК и порты РФ на фоне прекращения транзита по "Дружбе"

ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

 ЕК приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников

Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

 Премьер Грузии обвинил Европарламент в желании посеять хаос в республике

Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели

 Трамп заявил, что конфликт с Ираном завершится через две-три недели
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2067 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9260 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов