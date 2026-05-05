Рубио заявил, что США выступают за дипломатическое разрешение конфликта с Ираном

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио во вторник на брифинге в Белом доме подверг критике Иран за развитие ядерной программы, отметив при этом, что в Вашингтоне в общении с Тегераном рассчитывают на дипломатию.

"Иран развивает ядерную программу в военных целях, и это неприемлемо... Сейчас мы вовлечены в дипломатический процесс создания определенного уровня доверия", - сказал Рубио.

"Мы выясняем темы, которые можно обсуждать с ними, но это сложно, и это дело не одного дня. Дипломатия - это такой исход, который предпочитаем мы", - добавил глава американского госдепа.

