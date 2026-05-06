Поиск

США нанесли удар по перевозившему наркотики судну в Тихом океане

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли удар по катеру, который, по данным разведки США, перевозил наркотики в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

"Оперативная группа Southern Spear ("Южное копье") нанесла удар по судну, которое эксплуатировалось террористической организацией. По данным разведки, оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана (...) В ходе операции трое наркотеррористов были убиты", - говорится в сообщении.

С сентября прошлого года США нанесли 56 ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана, на которых, по утверждению американской разведки, перевозились наркотики. В результате ударов были убиты 188 человек.

США SOUTHCOM Тихий океан судно наркотики
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аракчи прибыл в Пекин для переговоров с Ван И

Трамп объявил о временной приостановке проекта "Свобода" в Ормузском проливе

 Трамп объявил о временной приостановке проекта "Свобода" в Ормузском проливе

Рубио заявил, что Трамп не считает одобрение войн Конгрессом обязательным

 Рубио заявил, что Трамп не считает одобрение войн Конгрессом обязательным

В Госдепе США призвали Россию и КНР поддержать проект резолюции СБ ООН по Ормузу

Госсекретарь США заявил об оборонительном характере операции в Ормузском проливе

Иран запустил новый порядок прохождения через Ормузский пролив

 Иран запустил новый порядок прохождения через Ормузский пролив

Что произошло за день: вторник, 5 мая

Лавров и Рубио "сверили часы" по ситуации в международных делах и отношениях РФ-США

 Лавров и Рубио "сверили часы" по ситуации в международных делах и отношениях РФ-США

Президент США посоветовал Ирану отказаться от продолжения борьбы

 Президент США посоветовал Ирану отказаться от продолжения борьбы

Иранскому танкеру удалось пройти сквозь блокаду США и достичь Индонезии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2073 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9262 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов