Европейские рынки акций выросли во вторник, кроме британского

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли во вторник, исключением стал британский индикатор.

Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7% - до 609,72 пункта.

Германский DAX прибавил 1,71%, французский CAC 40 - 1,08%, итальянский FTSE MIB - 2,27%, испанский IBEX 35 - 1,8%.

Британский FTSE 100 снизился на 1,4% от уровня закрытия сессии пятницы (в понедельник торги в стране не проводились из-за выходного дня).

Позитивное влияние на динамику европейских рынков оказали сильные отчетности крупных компаний, а также снижение цен на нефть на фоне надежд на сохранение режима перемирия на Ближнем Востоке и постепенное восстановление движения судов через Ормузский пролив.

Во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что договоренности о перемирии с Ираном продолжают соблюдаться. "Сейчас перемирие, безусловно, соблюдается, перемирие с Ираном не закончилось", - сказал он в ходе пресс-конференции. Хегсет назвал миссию "Свобода", направленную на обеспечение прохождения коммерческих судов через Ормузский пролив, отдельным и самостоятельным проектом, а также отметил, что США ожидали "некоторой напряженности" на начальной стадии его реализации.

Это заявление ослабило опасения эскалации конфликта, усилившиеся после сообщений об обстреле патрульного корабля США иранскими военными, а также ударах Ирана по объектам в Объединенных Арабских Эмиратах.

В тройку лидеров роста среди компонентов индекса Stoxx 600 вошли германская строительная Hochtief (+15,7%), итальянский производитель силовых и телекоммуникационных кабелей Prysmian (+10,5%) и испанская ACS, владеющая значительной долей Hochtief (+9,9%). Позитивная динамика их котировок обусловлена ростом интереса инвесторов к компаниям, причастным к развитию ИИ-технологий, который начал распространяться также и на строительный сектор, отмечает Dow Jones Newswires.

Акции Anheuser-Busch InBev подскочили в цене на 9,3%. Пивоваренный концерн увеличил выручку в первом квартале на 12%, впервые с 2023 года зафиксировав рост продаж в натуральном выражении.

Бумаги британской инспекционно-сертификационной Intertek Group подорожали на 6%. Шведский фонд прямых инвестиций EQT направил улучшенное предложение о покупке этой компании, оценив ее в 8,9 млрд фунтов ($12,05 млрд). Предыдущая оценка составляла 8,3 млрд фунтов. Intertek показала самый большой подъем в составе британского FTSE 100.

Капитализация итальянского UniCredit выросла на 5,9%, германского Commerzbank - на 4,5% после сообщений о том, что UniCredit выставил акционерам Commerzbank оферту на покупку их акций. Ранее UniCredit отчитался об увеличении чистой прибыли и выручки в прошедшем квартале, а также улучшил годовой прогноз.

Лидером снижения в сводном индексе стали акции германского производителя медицинского оборудования Fresenius Medical Care, потерявшего 10,7% рыночной стоимости на разочаровывающей отчетности. Компания в первом квартале сократила чистую прибыль и выручку.

Стоимость акций букмекера Entain упала на 6,5% после сообщений, что его главный исполнительный директор Рики Сандлер покинул свою должность, а принадлежащая Сандлеру Eminence Capital продаст свою долю в Entain. Букмекер показал худшую динамику в FTSE 100.

Котировки HSBC Holdings упали на 5,9%. Британский банк в январе-марте увеличил чистую прибыль всего на 0,1% относительно того же периода прошлого года - слабее, чем ожидали аналитики.

Бумаги Raiffeisen Bank International подешевели на 4,1%. Австрийский банк снизил чистую прибыль в минувшем квартале до 209 млн евро с 260 млн евро годом ранее.

Акции Ferrari опустились в цене на 4%. Производитель спортивных автомобилей Ferrari в первом квартале увеличил выручку на 3%, тогда как его чистая прибыль практически не изменилась.

Капитализация германского оператора аэропортов Fraport AG уменьшилась на 2,4%. Компания нарастила чистый убыток в январе-марте, сократив выручку.

Германская биотехнологическая BioNTech в первом квартале также увеличила чистый убыток и снизила выручку. Кроме того, она объявила о сокращении штата примерно на четверть. Ее ADR подешевели на 2% по итогам торгов во Франкфурте.

Итальянский Banco BPM увеличил рыночную стоимость на 1,3% после квартальной отчетности. BPM сообщил о снижении чистой прибыли на 6,1% в минувшем квартале, но показатель оказался лучше оценок рынка.

Самый сильный подъем в германском DAX продемонстрировал производитель полупроводниковой продукции Infineon Technologies (+6,5%), в составе французского CAC 40 - производитель оборудования для автоматизации и энергетической отрасли Schneider Electric (+4,8%).