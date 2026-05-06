Первым вице-премьером Казахстана стал экс-аким Кызылординской области Налибаев

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Первым вице-премьером Казахстана назначен Нурлыбек Налибаев. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила в среду его пресс-служба.

"Указом главы государства Налибаев Нурлыбек Машбекович назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении пресс-службы.

С апреля 2022 года и до нынешнего назначения Налибаев работал акимом Кызылординской области.

49-летний Налибаев до этого в разные годы был акимом Кызылорды (адмцентр Кызылординской области), возглавлял отдел регионального развития канцелярии премьер-министра Казахстана. Налибаев в 1997 году окончил Казахский государственный аграрный университет в Алматы по специальности менеджер-экономист. В 2003 году получил юридическое образование в Казахском гуманитарном юридическом университете.

Днем ранее президент Казахстана освободил от должности первого вице-премьера Романа Скляра и назначил его руководителем своей администрации.