BMW в I квартале снизил чистую прибыль на 23,1% и подтвердил годовой прогноз

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн BMW AG в первом квартале сократил чистую прибыль на 23,1% до 1,67 млрд евро по сравнению с 2,17 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) упала примерно в 1,6 раза и составила 2 млрд евро.

Выручка уменьшилась на 8,1% до 31,01 млрд евро.

Представленный самой компанией консенсус-прогноз аналитиков предполагал EBIT на уровне 2,26 млрд евро при выручке в 32,24 млрд евро.

Продажи автомобилей BMW, Mini и Rolls-Royce в минувшем квартале сократились на 3,5% и составили 565,780 тыс. Реализация электромобилей упала на 20,1% до 87,488 тыс., в результате чего их доля в общем объеме продаж снизилась до 15,5% с 18,7% годом ранее.

Продажи мотоциклов BMW уменьшились на 4,2% до 42,735 тыс. единиц.

EBIT автомобильного сегмента в первом квартале упала на 33,5% и составила 1,35 млрд евро (при ожидавшихся 1,28 млрд евро). Маржа EBIT в автомобильном сегменте - основной показатель рентабельности операций BMW - снизилась до 5% с 6,9% годом ранее.

Компания подтвердила годовой прогноз и по-прежнему ожидает, что маржа EBIT в автомобильном сегменте составит 4-6% в 2026 году, тогда как доналоговая прибыль снизится умеренными темпами по сравнению с прошлым годом.

