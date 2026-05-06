Tesla отзовет почти 219 тыс. электромобилей в США из-за проблем с камерами

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американская Tesla отзывает 218 867 электромобилей в США из-за проблем с камерами заднего вида, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Изображение с камер заднего вида в этих автомобилях при включении задней передачи может поступать с задержкой, что снижает обзорность для водителя. Отзыв затрагивает Model 3, Model Y, Model S и Model X.

Котировки акций Tesla в ходе предварительной сессии в среду снижаются на 0,2%. С начала текущего года капитализация компании уменьшилась более чем на 13% (до $1,46 трлн), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 6%.