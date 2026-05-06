Поиск

Число выданных россиянам шенгенских виз в 2025 году выросло более чем на 10%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Россияне в 2025 году получили более 620 тыс. шенгенских виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее, сообщает бельгийское издание Euractiv со ссылкой на данные Еврокомиссии.

"Больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания. Особенно заметный рост числа оформленных виз наблюдается во Францию", - говорится в сообщении.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что число выданных россиянам французских шенгенских виз действительно выросло в 2025 году на 21%, до более чем 150 тыс. Но рост может быть связан с тем, что россиянам больше практически не выдают многократных виз.

"Если раньше путешественники могли пользоваться одной многократной визой до пяти лет, то теперь они вынуждены обращаться за визами для каждой поездки. Это стало следствием ужесточения визовой политики в конце 2025 года, когда Еврокомиссия фактически запретила выдачу многократных виз россиянам", - пояснили в АТОР.

Как сообщалось, в 2024 году россияне получили почти 542 тыс. шенгенских виз. Доля отказов составила 7,5%. Более 40% выданных виз были многократными.

По информации туроператоров, в 2026 году консульства европейских стран практически перестали выдавать в России многократные визы туристам.

Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Axios сообщил о работе США и Ирана над меморандумом о завершении конфликта

Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов еще на полгода

Шеф Пентагона представит в Конгрессе полные данные о расходах на операцию в Иране

Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

 Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

Третий ракетный эсминец ВМС США зашел в Персидский залив

Аракчи прибыл в Пекин для переговоров с Ван И

Трамп объявил о временной приостановке проекта "Свобода" в Ормузском проливе

 Трамп объявил о временной приостановке проекта "Свобода" в Ормузском проливе

Рубио заявил, что Трамп не считает одобрение войн Конгрессом обязательным

 Рубио заявил, что Трамп не считает одобрение войн Конгрессом обязательным

В Госдепе США призвали Россию и КНР поддержать проект резолюции СБ ООН по Ормузу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2078 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9268 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов