Число выданных россиянам шенгенских виз в 2025 году выросло более чем на 10%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Россияне в 2025 году получили более 620 тыс. шенгенских виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее, сообщает бельгийское издание Euractiv со ссылкой на данные Еврокомиссии.

"Больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания. Особенно заметный рост числа оформленных виз наблюдается во Францию", - говорится в сообщении.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что число выданных россиянам французских шенгенских виз действительно выросло в 2025 году на 21%, до более чем 150 тыс. Но рост может быть связан с тем, что россиянам больше практически не выдают многократных виз.

"Если раньше путешественники могли пользоваться одной многократной визой до пяти лет, то теперь они вынуждены обращаться за визами для каждой поездки. Это стало следствием ужесточения визовой политики в конце 2025 года, когда Еврокомиссия фактически запретила выдачу многократных виз россиянам", - пояснили в АТОР.

Как сообщалось, в 2024 году россияне получили почти 542 тыс. шенгенских виз. Доля отказов составила 7,5%. Более 40% выданных виз были многократными.

По информации туроператоров, в 2026 году консульства европейских стран практически перестали выдавать в России многократные визы туристам.