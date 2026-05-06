Полиция Грузии задержала крупную партию метамфетамина на сумму свыше $11 млн

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД Грузии совместно с таможенниками пресекли попытку провоза через страну наркотического вещества в особо крупных размерах на сумму около 30 млн лари (более $11 млн), сообщил в среду на брифинге директор Центрального департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Грузии Давид Кикнадзе.

По его словам, речь идет о 103 килограммах наркотического вещества метамфетамин, которое было изъято из въехавшего из соседней страны грузового автомобиля.

Кикнадзе сообщил, что задержан один человек.

"В ходе расследования установлено, что грузовой автомобиль одной из компаний, загруженный каустической содой, въехал в Грузию из соседней страны и должен был следовать в третью страну. В ходе детального осмотра груза правоохранители обнаружили наркотическое вещество, расфасованное в мешки. Ведутся интенсивные комплексные мероприятия по установлению других лиц, причастных к делу, и привлечению их к уголовной ответственности. Расследование ведётся по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - отметил Кикнадзе.

Грузия
