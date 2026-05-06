Трамп допустил как урегулирование конфликта с Ираном, так и возобновление боевых действий

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не исключает как вариант, в котором Иран согласится на условия США, тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок.

"Если предположить, что Иран примет согласованные условия (...), то уже ставшая легендарной операция "Эпическая ярость" завершится, а наша крайне эффективная блокада сделает Ормузский пролив открытым для всех, в том числе для Ирана", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что никакой уверенности в том, что Тегеран согласится на сделку, у него нет. Президент предупредил, что "если они не согласятся, (то) начнутся удары с воздуха". "К сожалению, они будут еще более мощными, чем ранее", - добавил Трамп.

Ранее в среду Axios со ссылкой на источники сообщал, что переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Американская сторона ожидает, что Иран в течение ближайших 48 часов передаст ответы по ряду ключевых пунктов этого документа.

Источники отмечали, что ядерную проблему предполагается решать на более позднем этапе.

Во вторник Трамп заявил, что Ирану пора признать свое поражение.

"Ирану стоит вывесить белый флаг. Они очень гордые люди, и, может быть, вы этого флага так не увидите, но им по сути уже пора вывесить белый флаг - капитулировать", - сказал он.

Ранее в мае президент США официально оповестил Конгресс, что считает военную операцию против Ирана завершенной. Он это сделал в последний день дедлайна, предусмотренного резолюцией, принятой Конгрессом еще в 1970-х годах. Согласно документу, без согласования с конгрессменами боевые действия могут продолжаться не больше 60 дней.

Госсекретарь США Марко Рубио напомнил в среду, что абсолютно все американские президенты считали данную резолюцию противоречащей конституции. По его словам, нынешняя администрация США выполняет некоторые положения резолюция просто ради поддержания хороших отношений с конгрессменами.

Хроника 28 февраля – 06 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
