Молдавия и Польша планируют заключить соглашение о военном сотрудничестве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии на заседании в среду приняло постановление о начале переговоров о подписании соглашения с правительством Польши о сотрудничестве в области обороны, сообщила пресс-служба правительства.

"Углубление сотрудничества с Польшей будет способствовать модернизации Национальной армии, укреплению национальной безопасности, обеспечению стабильной и безопасной обстановки для граждан", - сказал министр обороны Анатолий Носатый.

По его словам, "положения соглашения соответствуют конституционному принципу нейтралитета Молдавии и не противоречат международным обязательствам республики".

Подписание соглашения позволит укрепить взаимодействие в таких направлениях как: военная подготовка, стратегическое планирование и коммуникация, логистика, кибербезопасность, участие в международных миссиях и операциях, добавил он.

Министр аргументировал принятие документа необходимостью пересмотра положений предыдущего договора от 1998 года, что связано с текущей мировой обстановкой в области безопасности.

