Еврокомиссия предложила новые меры по борьбе с бедностью

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила пакет мер социальной поддержки, направленный на искоренение бедности в Евросоюзе и на укрепление прав людей с инвалидностью.

"Этот пакет мер - результат многомесячных обширных консультаций на всех уровнях, в том числе с людьми, которые сами сталкиваются с бедностью. И он появляется в то время, когда действия крайне необходимы", - заявила на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный заместитель председателя ЕК Роксана Мынзату.

"Буквально на прошлой неделе последние данные Eurostat подтвердили, что каждый пятый европеец находится под угрозой бедности и социальной изоляции; каждый четвертый, если принимать во внимание детей и молодежь", - добавила он.

Обнародованный пакет включает первую в истории ЕС Стратегию борьбы с бедностью (план ЕК по содействию искоренению бедности в ЕС к 2050 году); проект рекомендации Совета ЕС по борьбе с отсутствием доступа к жилью; предложение о необходимости "разрыва порочного круга детской бедности" - об укреплении европейской гарантии защиты детей; инициативу об усилении стратегии до 2030 года по защите прав лиц с инвалидностью.

ЕК сообщает, что окажет всем участникам процесса поддержку в реализации европейской Стратегии борьбы с бедностью и усиленной европейской гарантии для детей. Государства обсудят предложение ЕК о проекте рекомендации Совета ЕС по решению проблемы с недоступностью жилья, чтобы впоследствии Совет мог её принять.

ЕК опубликует обновленную систему мониторинга Стратегии по правам инвалидов на 2021 - 2030 годы, "которая будет учитывать новые флагманские инициативы и меры по доработке стратегии".

В 2021 году в рамках Европейского плана действий по защите социальных прав была объявлена основная цель ЕС по снижению бедности: сократить число людей, подверженных риску бедности или социальной изоляции, как минимум, на 15 млн к 2030 году. Из них, как минимум, 5 млн должны составлять дети.