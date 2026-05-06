Французский авианосец направляется в Индийский океан для участия в миссии в Ормузском проливе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Шарль де Голль", пройдя в среду Суэцкий канал, вошла в Красное море и идет на юг в Аденский залив в рамках подготовки к участию в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, сообщило в среду министерство вооружённых сил Франции.

Авианосец "Шарль де Голль" и сопровождающие его корабли до этого были развернуты вблизи Ближнего Востока в восточной части Средиземного моря, куда были направлены после начала американской военной операции против Ирана.

"Ситуация в Ормузском проливе имеет глобальные последствия", - говорится в заявлении министерства. При этом указывается, что Франция "не является стороной конфликта" и "остается приверженной международному праву и суверенитету".

Оборонное ведомство указало, что развертывание призвано "заранее оценить региональную оперативную обстановку", а также предложить "дополнительные возможности для реагирования на кризис" в целях повышения региональной безопасности.

В заявлении также отмечается, что авианосная группа поможет "интегрировать возможности партнеров в оборонительную и адаптированную структуру" в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Этот шаг также направлен на "успокоение участников морской торговли", отметили французские военные.