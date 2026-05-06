Пакистан получил проект договоренностей между США и Ираном

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана, сообщает в среду "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники в Исламабаде.

"У нас есть проект соглашения, большинство пунктов которого одобрено обеими сторонами", - сказали собеседники телеканала.

По их словам, стороны приблизились к подписанию предварительного документа о прекращении конфликта и к началу переговорного процесса, который, однако, по их словам, может растянуться на месяцы.

Источники пояснили, что проект предусматривает график для завершения боевых действия и проведения предстоящих раундов переговоров и повторное открытие Ормузского пролива для международного судоходства. Кроме того, в проекте присутствуют пункты об обогащенном уране и разблокировании замороженных иранских активов.

Источники также утверждают, что иранская сторона подтвердила отсутствие намерения получить ядерное оружие, и Вашингтон приветствовал это решение.

Также, по информации "Аль-Арабийи", недавно состоялись непрямые контакты между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и иранскими чиновниками.

В среду портал Axios со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что переговорщики из США считают, будто приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Меморандум, в случае одобрения в нынешнем виде, будет предусматривать мораторий на обогащение урана в Иране, согласие США на отмену в дальнейшем санкций и на возвращение замороженных иранских активов.

Но затем спикер комитета по внешней политике и нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Резаи заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, о котором сообщил Axios, скорее выражает позицию Вашингтона, а отражает реальное положение дел.