Поиск

Пакистан получил проект договоренностей между США и Ираном

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана, сообщает в среду "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники в Исламабаде.

"У нас есть проект соглашения, большинство пунктов которого одобрено обеими сторонами", - сказали собеседники телеканала.

По их словам, стороны приблизились к подписанию предварительного документа о прекращении конфликта и к началу переговорного процесса, который, однако, по их словам, может растянуться на месяцы.

В миреТрамп допустил как урегулирование конфликта с Ираном, так и возобновление боевых действийЧитать подробнее

Источники пояснили, что проект предусматривает график для завершения боевых действия и проведения предстоящих раундов переговоров и повторное открытие Ормузского пролива для международного судоходства. Кроме того, в проекте присутствуют пункты об обогащенном уране и разблокировании замороженных иранских активов.

Источники также утверждают, что иранская сторона подтвердила отсутствие намерения получить ядерное оружие, и Вашингтон приветствовал это решение.

Также, по информации "Аль-Арабийи", недавно состоялись непрямые контакты между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и иранскими чиновниками.

В среду портал Axios со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщил, что переговорщики из США считают, будто приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Меморандум, в случае одобрения в нынешнем виде, будет предусматривать мораторий на обогащение урана в Иране, согласие США на отмену в дальнейшем санкций и на возвращение замороженных иранских активов.

Но затем спикер комитета по внешней политике и нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Резаи заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, о котором сообщил Axios, скорее выражает позицию Вашингтона, а отражает реальное положение дел.

Хроника 28 февраля – 06 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пакистан Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер основатель CNN Тед Тернер

 Умер основатель CNN Тед Тернер

Brent подешевела на 6,4% до $102,86 за баррель

В Дании побит рекорд по длительности переговоров о формировании коалиционного правительства

 В Дании побит рекорд по длительности переговоров о формировании коалиционного правительства

Axios сообщил о работе США и Ирана над меморандумом о завершении конфликта

Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов еще на полгода

Шеф Пентагона представит в Конгрессе полные данные о расходах на операцию в Иране

Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

 Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

Третий ракетный эсминец ВМС США зашел в Персидский залив

Аракчи прибыл в Пекин для переговоров с Ван И
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2085 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9269 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов