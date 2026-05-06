В ЦАХАЛ пообещали атаковать ряд целей в Иране в случае возобновления боевых действий

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что у командования есть список целей в Иране, по которым они готовы нанести удары при возобновлении военной кампании, сообщает в среду The Times of Israel.

"В Иране у нас есть еще ряд целей, которые мы готовы атаковать. Мы находимся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы вернуться к интенсивной и широкомасштабной кампании", - приводит The Times of Israel слова Замира.

Согласно заявлению, опубликованному ЦАХАЛ, израильские военные находятся в постоянном контакте с вооруженными силами США и координируют действия.

Кроме того, Замир сообщил военнослужащим, дислоцированным в районе города Хиам на юге Ливана, что у них "нет никаких ограничений в применении силы". Он отметил, что с конца февраля ЦАХАЛ ликвидировала 2 тыс. бойцов движения "Хезболла" и что Израиль воспользуется всеми возможностями для дальнейшего ослабления "Хезболлы".