Премьер Ливана считает преждевременными переговоры с Израилем на высоком уровне

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Говорить о встрече высокого уровня между представителями властей Ливана и Израиля пока преждевременно, заявил ливанский премьер-министр Наваф Салам. Об этом сообщает ливуанский портал "Нахарнет".

"Любая встреча высокого уровня с израильской стороной требует тщательной подготовки", - сказал глава правительства.

По словам Салама, Ливан стремится не к "нормализации отношений с Израилем, а к достижению мира". Он также напомнил, что "не первый раз Ливан ведет прямые переговоры с Израилем".

Салам отметил, что установление режима прекращения огня станет основой для любого нового раунда переговоров в Вашингтоне. Он подчеркнул, что нынешние обстоятельства "пока не способствуют обсуждению встреч на высоком уровне".

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что встреча лидеров Израиля и Ливана пройдет в ближайшие пару недель в Белом доме. Позднее "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя Госдепартамента США передавала, что американская администрация продолжает прилагать усилия для заключения соглашения между Ливаном и Израилем.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали перемирие. Армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем, боевые действия вело движение "Хезболла", которая не является участником договоренностей о перемирии. В итоге израильские военные и "Хезболла" в целом ограничили масштабы своих операций, но периодически наносят удары по позициям друг друга.

