США перебросили на Ближний Восток еще один "летающий радар"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ВВС США перебросили на Ближний Восток еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3G Sentry AWACS, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

После вылета из Германии он приземлился на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. С начала военной операции США против Ирана там было размещено шесть таких американских "летающих радаров", которые использовались для контроля за воздушным пространством над Ираном и наведения истребителей.

В конце марта в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц Султан один из них был уничтожен на стоянке возле взлетно-посадочной полосы. Это один из самых дорогостоящих самолётов в ВВС США, его стоимость достигает примерно $500 млн.

Основу комплекса E-3G Sentry AWACS, созданного на базе лайнера Boeing 707, составляет мощная РЛС кругового обзора, расположенная в верхней части фюзеляжа. Самолет способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии 500 км. Его бортовая система обработки данных обеспечивает устойчивое сопровождение одновременно до 100 воздушных целей.

Хроника 28 февраля – 06 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
