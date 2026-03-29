WSJ узнала о серьезном повреждении самолета США из-за атаки Ирана на саудовскую базу

Самолет ВВС США E-3 AWACS. Архивное фото
Фото: Ethan Miller/Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS получил серьезные повреждения в результате иранского ракетного удара, нанесенного в минувшую пятницу по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица.

Тем временем в соцсети Х уже появились фото и видео разрушенного "летающего радара", стоящего на авиабазе на авиабазе Принц Султан.

В результате иранской атаки, в ходе которой были применены шесть баллистических ракет и 29 ударных беспилотников, повреждения также получили несколько американских самолетов-заправщиков. Кроме того, по меньшей мере 15 американских военнослужащих получили ранения, в том числе пятеро - серьезные.

По имеющимся данным, всего на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии было размещено шесть американских самолетов E-3 Sentry AWACS. Они используются для отслеживания самолетов и ракет на расстоянии сотен километров, предоставляя командирам картину поля боя в режиме реального времени.

Хроника 28 февраля – 29 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Саудовская Аравия Принц Султан США E-3 Sentry AWACS Иран
