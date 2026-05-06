Иран пока изучает предложения США по урегулированию конфликта

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Тегеране все еще рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта США и Ирана, позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане, сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом сообщает ISNA.

"План и предложение США все еще находятся на рассмотрении Ирана. После подведения итогов и согласования позиции Иран передаст свои замечания пакистанской стороне", - сказал дипломат.

Axios со ссылкой на источники сообщал, что переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Американская сторона ожидает, что Иран в течение ближайших 48 часов передаст ответы по ряду ключевых пунктов этого документа.

Источники отмечали, что ядерную проблему предполагается решать на более позднем этапе.

Президент США Дональд Трамп 6 мая все же заявил, что не исключает как вариант, при котором Иран согласится на условия США, и тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок.