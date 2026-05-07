Поиск

Пезешкиан сообщил о недавней встрече с верховным лидером Ирана

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что недавно встречался с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи, сообщают в четверг ближневосточные СМИ.

По словам иранского президента, их беседа прошла в "простой и очень душевной атмосфере".

Слова Пезешкиана прозвучали на фоне ряда сообщений западных СМИ о том, что верховный лидер Ирана получил ранения во время ударов США и Израиля по Ирану. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером Ирана в начале марта после того, как его отец и предыдущий руководитель ИРИ Али Хаменеи погиб при израильско-американской операции.

Хроника 28 февраля – 07 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Али Хаменеи Иран США Масуд Пезешкиан Моджтаба Хаменеи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

 Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

Магнитные бури ожидаются на Земле в четверг и пятницу

Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

 Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 7 мая

Вашингтон назвал Тегеран самой большой угрозой на Ближнем Востоке

США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране

 США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране

Вашингтон предложил Тегерану снять блокаду портов в рамках меморандума

 Вашингтон предложил Тегерану снять блокаду портов в рамках меморандума

Госдеп США запретил дипломатам использовать закрытую информацию для ставок

 Госдеп США запретил дипломатам использовать закрытую информацию для ставок

Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном и возможном заключении сделки

Спикер иранского парламента заявил о попытках США заставить Иран капитулировать
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2100 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9288 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов