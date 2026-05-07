Пезешкиан сообщил о недавней встрече с верховным лидером Ирана

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что недавно встречался с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи, сообщают в четверг ближневосточные СМИ.

По словам иранского президента, их беседа прошла в "простой и очень душевной атмосфере".

Слова Пезешкиана прозвучали на фоне ряда сообщений западных СМИ о том, что верховный лидер Ирана получил ранения во время ударов США и Израиля по Ирану. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером Ирана в начале марта после того, как его отец и предыдущий руководитель ИРИ Али Хаменеи погиб при израильско-американской операции.