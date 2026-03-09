Поиск

Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером Ирана

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Верховным лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи - сын предыдущего главы государства Али Хаменеи, сообщило иранское агентство Fars.

Моджтабу Хаменеи выбрал Совет экспертов Ирана, орган из 88 высокопоставленных священнослужителей, которому поручено избрать верховного лидера.

Моджтаба - священнослужитель среднего звена, тесно связанный с влиятельным Корпусом стражей исламской революции (КСИР), долгое время рассматривался некоторыми представителями правящей элиты Ирана как потенциальный преемник отца, убитого в результате ударов по Тегерану 28 февраля.

Хроника 28 февраля – 09 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Главы МИД России и ОАЭ выступили за деэскалацию конфликта вокруг Ирана

Израиль заявил, что нанес удары по штаб-квартире ВВС КСИР

Беспилотник ВМС США провел разведку вблизи иранской АЭС "Бушер"

Министр США заявил, что Штаты не участвовали в ударах по объектам энергетики Ирана

В МИД Ирана назвали бомбардировки нефтехранилищ страны новой опасной фазой конфликта

Qatar Airways планирует вывозной рейс из Катара в Москву на 9 марта

В иранском Совете экспертов пока не сообщают, кого выбрали лидером страны

США и Израиль за ночь атаковали четыре иранских нефтехранилища

Иран ответит соседним странам, если они будут предоставлять свою территорию военным США

