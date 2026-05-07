Умеров обсудит с Уиткоффом и Кушнером в США вопросы безопасности и дипломатии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отправился в США для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщает Politico со ссылкой на источник.

"Он встретится с представителями президента США, чтобы обсудить вопросы, связанные с дипломатией и безопасностью", - сказал собеседник издания.

В Кремле 7 мая выразили надежду, что американские посредники продолжат работу по урегулированию конфликта на Украине.

"Мы рассчитываем, что эти услуги доброй воли, услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит. Мы высоко ценим эти услуги, и надеюсь, что процесс найдет свое продолжение", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о поезкде Умерова в США.

