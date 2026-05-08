Трамп призвал Иран быстрее заключить с ним сделку

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал Иран быстро согласиться на сделку и вновь пригрозил в противном случае возобновить удары по иранской территории.

"Мы ударим по ним еще сильнее чем сегодня, если они быстро не согласятся подписать сделку", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Президент США в очередной раз высказал мнение, что Ираном "управляют лунатики, которые наверняка применят ядерное оружие, есть получат к нему доступ".

В этом же посте Трамп сообщил, что Иран в ночь на пятницу обстрелял три американских эсминца, выходивших из Ормузского пролива. По словам президента США, эсминцы не пострадали, а американские военные нанесли эффективные контрудары.