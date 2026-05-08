Фондовые рынки Европы в четверг снизились, индексы Британии, Германии и Франции потеряли более 1%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций завершили торги в минусе, индексы Великобритании, Германии и Франции потеряли более 1%.

Снижение цен на нефть повлекло за собой котировки акций энергетических компаний. Давление на рынок также оказали слабые квартальные отчеты ряда компаний.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка опустился на 1,1%, до 616,42 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1,55%, германский DAX - 1,02%, французский CAC 40 - 1,17%, итальянский FTSE MIB - 0,82%, испанский IBEX 35 - 0,24%.

Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, надеясь на прогресс в мирных переговорах США с Ираном. СМИ сообщают, что стороны близки к заключению временного соглашения, которое позволит остановить вооруженный конфликт.

Вашингтон уже передал Ирану одностраничный протокол о намерениях, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Ожидается, что Иран даст ответ на этот документ в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение с Тегераном может быть заключено до его поездки в Китай в середине мая. Визит Трампа в Пекин, во время которого у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, намечен на 14-15 мая.

Акции Shell подешевели по итогам торгов на 2,9%, несмотря на позитивную квартальную отчетность компании. Скорректированная прибыль Shell в январе-марте превзошла прогнозы рынка, однако компания сократила квартальный объем buyback до $3 млрд с $3,5 млрд.

Бумаги BP опустились в цене на 2,6%, TotalEnergies - на 1,9%, Eni - на 2,6%, Equinor - на 3,1%, Repsol - на 0,5%.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции итальянского производителя алкогольных напитков Davide Campari-Milano, подешевевшие на 14,5% на разочаровывающих результатах компании за первый квартал.

Капитализация датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk упала на 8,4%, несмотря на ее хорошую отчетность за минувший квартал.

Рыночная стоимость германской Rheinmetall, выручка которой в январе-марте не оправдала ожиданий, снизилась на 6,9%. Другой оборонный подрядчик - BAE Systems - подтвердил годовой прогноз и повысил дивиденды, но его акции потеряли в цене 4,7%.

В Британии заметно подешевели бумаги коммунальных компаний Centrica (-5,2%), Severn Trent (-2,7%), United Utilities (-2,1%) на фоне слабых прогнозов Centrica.

Лидером роста в сводном индексе стали акции датской фармкомпании Zealand Pharma (+9,5%). Ее операционный убыток оказался значительно меньше, чем ожидали аналитики. Кроме того, она анонсировала обратный выкуп акций на сумму до $200 млн.

Стоимость бумаг InterContinental Hotels повысилась на 1,5%. Британский оператор сети отелей увеличил выручку в расчете на номер (revPAR) в первом квартале на 4,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 3,3%.

Акции германской Henkel подорожали на 3,3% благодаря сильной отчетности компании.

