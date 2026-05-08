Парламент Казахстана одобрил в первом чтении проект конституционного закона о президенте

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Мажилиса и Сената парламента Казахстана на совместном заседании рассмотрели и одобрили в первом чтении проект конституционного закона "О президенте Республики Казахстан".

"Проект конституционного закона последовательно реализует новую конституционную архитектуру государственной власти. Законопроект носит комплексный характер, он структурирован в восемь глав и 43 статьи, систематизируя правовое регулирование", - сообщил на заседании министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Первая глава законопроекта раскрывает статус президента, включая вопросы вступления его в должность, срок полномочий и ограничения, связанные с пребыванием в должности президента.

"Положения, касающиеся порядка выборов президента, сроков принесения присяги, а также сроков полномочий уточнены с учетом отказа от института внеочередных выборов. Хочу отметить, что введенные в 2022 году концептуальные положения, направленные на отход от суперпрезидентской формы правления, остаются неизменными. Речь идет об однократном семилетнем сроке президентства, ограничениях для близких родственников президента и его беспартийности", - отметил глава Минюста.

В отдельной статье впервые закрепляются полномочия президента в отношении Халык кенесы (Народного совета), включая утверждение его состава и формирование организационной инфраструктуры.

Также вводится отдельная норма, регулирующая полномочия президента в отношении уполномоченного по правам человека. Президент назначает омбудсмена и заслушивает его ежегодный доклад, что усиливает институциональные гарантии защиты прав и свобод граждан, подчеркнул Сарсембаев.

Ключевой новеллой законопроекта он назвал реализацию введенного на конституционном уровне нового института - вице-президента. Устанавливается порядок назначения вице-президента - президентом с согласия курултая (парламента), а также четкие квалификационные требования к кандидату.

Предусмотрены основания для прекращения полномочий вице-президента, ограничения, аналогичные статусу высшего должностного лица, а также закрепляется его основная функция - представление президента по его поручению при взаимодействии с госорганами.

Кроме того, в законопроекте регламентируются вопросы обеспечения деятельности президента и статус экс-президентов, добавил Сарсембаев.

Законопроект разработан в рамках реализации принятой на референдуме 15 марта новой Конституции Казахстана, которая вступает в силу 1 июля.