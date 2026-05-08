Fox News сообщил об ударах США по трем иранским портам

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американская авиация в ходе операции по защите прохождения эсминцев ВМС США через Ормузский пролив нанесла удары по целям в трех иранских портах - Кешм, Бендер-Аббас и Бендер-Карган, где расположен военно-морской контрольно-пропускной пункт, сообщили Fox News, ссылаясь на чиновников.

Собеседники телеканала отметили, что это не является ни возобновлением войны, ни прекращением режима прекращения огня с Ираном.

По данным авиационного ресурса Flightradar24, в момент атаки в воздушном пространстве над Персидским заливом находились восемь американских самолетов-заправщиков, предназначенных для обеспечения увеличения продолжительности полетов ударной авиации в районе проведения операции.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), "7 мая, когда эсминцы управляемого ракетного оружия ВМС США проходили через Ормузский пролив в Оманский залив, американские войска перехватили неспровоцированные иранские атаки и ответили ударами в целях самообороны".

При этом в командовании указали, что "были нанесены удары по иранским военным объектам, ответственным за нападения на американские войска, включая пусковые площадки ракет и беспилотников, командные пункты и пункты управления, а также центры разведки".

Президент США Дональд Трамп отметил, что три американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе.

"Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. Три эсминца не получили повреждений, но иранским нападавшим был нанесен огромный ущерб", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, нападавшие "были полностью уничтожены" вместе с их "маленькими лодками".

Трамп отметил, что выпущенные по эсминцам ракеты были сбиты, а иранские беспилотники были "сожжены в воздухе".

"Наши три эсминца с их замечательными экипажами теперь присоединятся к нашей военно-морской блокаде, которая поистине является "стальной стеной", - подчеркнул он.