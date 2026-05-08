Поиск

Nintendo в 2026 фингоду увеличила выручку вдвое и чистую прибыль в полтора раза

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. резко увеличил чистую прибыль и выручку в 2026 финансовом году, однако дал слабый прогноз на текущий фингод и объявил о повышении цен на игровые консоли Switch 2.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам фингода, завершившегося 31 марта, составила 424,1 млрд иен ($2,7 млрд) по сравнению с 278,8 млрд иен в предыдущем фингоду.

Годовая операционная прибыль Nintendo повысилась на 27,5% до 360,1 млрд иен, а выручка подскочила почти в два раза до 2,31 трлн иен с 1,16 трлн иен годом ранее.

В минувшем фингоду компания продала 19,86 млн игровых консолей. В текущем году продажи, как ожидается, сократятся до 16,5 млн приставок из-за роста цен на фоне подорожавших чипов памяти.

Компания объявила о повышении цен на консоли Switch 2 в США на $50 с 1 сентября до $499,99. В Японии цены вырастут уже с 25 мая и составят 59,980 тыс. иен против 49,980 тыс. иен. Приставки также подорожают в Европе и Канаде.

Согласно прогнозу Nintendo, в текущем фингоду ее чистая прибыль уменьшится почти на 27% и составит 310 млрд иен, операционная прибыль повысится на 2,7% и достигнет 370 млрд иен, а выручка сократится на 11,4% до 2,05 трлн иен.

Совет директоров компании установил совокупные дивиденды по итогам 2026 фингода в размере 219 иен на акцию против 120 иен на бумагу годом ранее. Дивиденды за 2026 фингод прогнозируются на уровне 162 иен на бумагу.

Акции Nintendo подорожали на 3,6% по итогам торгов в Токио в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 27,6%.

Nintendo
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $101,35 за баррель на новой эскалации вокруг Ирана

Что случилось этой ночью: пятница, 8 мая

В Тегеране заявили, что будут праздновать "великую победу"

 В Тегеране заявили, что будут праздновать "великую победу"

Госдеп США начнет отзывать паспорта у должников по алиментам

Трамп убежден, что Иран хочет сделку с США больше, чем он сам

Трамп заявил, что перемирие США с Ираном все еще в силе

 Трамп заявил, что перемирие США с Ираном все еще в силе

Иранские военные утверждают, что вынудили эсминцы США покинуть Ормузский пролив

Трамп заявил о неудачной атаке Ирана на три эсминца ВМС США

 Трамп заявил о неудачной атаке Ирана на три эсминца ВМС США

РФ готова принять меры для защиты судоходства в Арктике

 РФ готова принять меры для защиты судоходства в Арктике

Иранское военное командование обвинило США в нарушении перемирия
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9317 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов