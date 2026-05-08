Стармер не планирует уходить в отставку, несмотря на неудачу лейбористов на муниципальных выборах

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что продолжит работу на своем посту несмотря на неудачные для Лейбористской партии муниципальные выборы, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

"Нет. Я не собираюсь уходить", - ответил Стармер на вопрос журналистов о его возможной отставке.

Стармер выразил намерение оставаться премьером до истечения его пятилетнего срока. "Трудные дни, подобные сегодняшнему, не убавят моей решимости добиться перемен, которые я обещал", - добавил он.

В свою очередь, лидер партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фараж назвал результаты "поистине историческим сдвигом в британской политике".

"Мы так привыкли размышлять о политике только категориями "правые" и "левые", а теперь наша партия способна побеждать там, где всегда выбирали Консервативную партию, а также там, где со времен окончания Первой мировой войны доминировали лейбористы", - заявил Фараж.

По итогам подсчета около четверти голосов, "Реформировать Соединенное Королевство" получает на выборах 390 мест в муниципальных советах. Лейбористы и Консервативная партия получают по 253 места.

На настоящий момент известно, что лейбористы потеряли контроль над девятью муниципальными советами Англии, где они лишились более 250 мест. Консерваторы тоже утратили значительную часть позиций.

Окончательные результаты ожидаются позднее в пятницу.