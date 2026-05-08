Поиск

Каллас сообщила о планах увеличить финансовую поддержку Молдавии через Европейский фонд мира

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Финансовая поддержка Молдавии через Европейский фонд мира (EPF) будет увеличена, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Кая Каллас на совместной пресс-конференции с президентом республики Майей Санду в Кишиневе.

"В рамках EPF мы уже предоставили помощь Молдавии на сумму 200 млн евро. Только вчера в Молдову была доставлена партия жизненно важного оборудования. Я также предложу государствам-членам удвоить финансирование EPF до 120 млн евро в год", - сказала Каллас.

Санду, со своей стороны, отметила, что поддержка Евросоюза через Европейский фонд мира имеет решающее значение для Молдавии.

"С каждой инвестицией в нашу безопасность, Молдова становится более сильным партнером - в обеспечении стабильности в регионе, безопасности восточной границы ЕС и европейского проекта в целом", - сказала президент.

Кроме того, Санду заявила, что Молдавия стремится завершить переговоры о вступлении в Евросоюз к 2028 году. Она добавила, что на встрече с Каллас обсуждались дальнейшие шаги Молдавии на европейском пути.

Каллас, со своей стороны, отметила прогресс республики в процессе реформ. Она также считает, что "нерешенная проблема Приднестровья не станет препятствием для европейской интеграции Молдавии".

Накануне Каллас приехала с двухдневным визитом в Кишинев.

В четверг она провела встречу с министром обороны республики Анатолием Носатым, обсуждались вопросы региональной безопасности, обороны, защиты критической инфраструктуры и модернизации вооруженных сил Молдавии.

Молдавия ЕС Евросоюз Кая Каллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

AP узнало, что США сейчас не рассматривают возможность операции против Кубы

 AP узнало, что США сейчас не рассматривают возможность операции против Кубы

Brent подорожала до $101,35 за баррель на новой эскалации вокруг Ирана

Что случилось этой ночью: пятница, 8 мая

В Тегеране заявили, что будут праздновать "великую победу"

 В Тегеране заявили, что будут праздновать "великую победу"

Госдеп США начнет отзывать паспорта у должников по алиментам

Трамп убежден, что Иран хочет сделку с США больше, чем он сам

Трамп заявил, что перемирие США с Ираном все еще в силе

 Трамп заявил, что перемирие США с Ираном все еще в силе

Иранские военные утверждают, что вынудили эсминцы США покинуть Ормузский пролив

Трамп заявил о неудачной атаке Ирана на три эсминца ВМС США

 Трамп заявил о неудачной атаке Ирана на три эсминца ВМС США

РФ готова принять меры для защиты судоходства в Арктике

 РФ готова принять меры для защиты судоходства в Арктике
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2116 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9322 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов