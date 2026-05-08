Каллас сообщила о планах увеличить финансовую поддержку Молдавии через Европейский фонд мира

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Финансовая поддержка Молдавии через Европейский фонд мира (EPF) будет увеличена, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Кая Каллас на совместной пресс-конференции с президентом республики Майей Санду в Кишиневе.

"В рамках EPF мы уже предоставили помощь Молдавии на сумму 200 млн евро. Только вчера в Молдову была доставлена партия жизненно важного оборудования. Я также предложу государствам-членам удвоить финансирование EPF до 120 млн евро в год", - сказала Каллас.

Санду, со своей стороны, отметила, что поддержка Евросоюза через Европейский фонд мира имеет решающее значение для Молдавии.

"С каждой инвестицией в нашу безопасность, Молдова становится более сильным партнером - в обеспечении стабильности в регионе, безопасности восточной границы ЕС и европейского проекта в целом", - сказала президент.

Кроме того, Санду заявила, что Молдавия стремится завершить переговоры о вступлении в Евросоюз к 2028 году. Она добавила, что на встрече с Каллас обсуждались дальнейшие шаги Молдавии на европейском пути.

Каллас, со своей стороны, отметила прогресс республики в процессе реформ. Она также считает, что "нерешенная проблема Приднестровья не станет препятствием для европейской интеграции Молдавии".

Накануне Каллас приехала с двухдневным визитом в Кишинев.

В четверг она провела встречу с министром обороны республики Анатолием Носатым, обсуждались вопросы региональной безопасности, обороны, защиты критической инфраструктуры и модернизации вооруженных сил Молдавии.