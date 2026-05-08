В Мьянме нашли рубин массой 2,2 кг

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Мьянме нашли огромный рубин массой 2,2 кг (11 тысяч карат), сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство информации страны.



Пурпурно-красный камень министерств назвало "исключительно крупным, редким и трудно обнаружимым". Из-за своего цвета и качества он считается более ценным, чем рубин весом 21,45 тысячи карат, найденный в 1996 году.



Ведомство не уточнило оценочную стоимость камня.

В 2015 году рубин из Мьянмы весом 25,59 карата был продан за $30,33 млн на аукционе Sotheby's в Женеве.