Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Великой Победы, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Айбек Смадияров.

"В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным", - написал Смадияров в своем телеграм-канале.

По его данным, главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита президента России в Казахстан, запланированного на конец мая.

"Кремль выразил удовлетворение в связи с этим решением казахского лидера, назвав его предстоящий рабочий визит в Москву "дружественным шагом", - отметил Смадияров.