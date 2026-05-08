Премьер Словакии выразил убеждение, что украинский конфликт близок к завершению

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что украинский конфликт близится к завершению.

"Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта", - заявил премьер журналистам после прибытия в Москву.

"Основное послание, которое я хочу передать президенту Путину, основное слово - диалог. Мы должны встречаться и говорить вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры", - отметил Фицо.

