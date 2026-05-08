Фицо пообещал, что власти Словакии будут ухаживать за могилами советских солдат

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал обещание, что правительство его страны будет ухаживать за могилами советских солдат.

"Конечно, я не могу никаким образом отрицать все то, что принесли советские и российские солдаты. Обязательно нужно выражать им уважение. Я могу дать обещание, что правительство Словакии будет, конечно, заботиться и ухаживать за могилами советских солдат, которые погибли и похоронены в Словакии", - заявил премьер журналистам после прибытия в Москву.

Он напомнил, что недавно было восстановлено военное кладбище в городе Михаловце. "И я повторно собираюсь посетить это место", - добавил Фицо.