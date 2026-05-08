Лукашенко заявил об отсутствии серьезных споров между Белоруссией и Россией

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе визита в Москву на празднование 9 мая намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным "полтора вопроса".

"Конечно, при таких огромных объемах (торгового оборота Белоруссии и России - ИФ), под $60 млрд уже считайте, всегда будут какие-то проблемы. Но мы как-то прилично живем эти годы, у нас никогда не было каких-то серьезных споров. Один-два вопроса, которые мы обсуждаем и поручаем правительствам разрулить их", - сказал Лукашенко во время встречи с Путиным в Кремле в пятницу.

"И я вот я сегодня подумал тоже - наверное, полтора вопроса, которые мы с вами обсудим. А остальное - это наша Победа великая. Спасибо, что пригласили", - добавил белорусский президент.

Как сообщалось, в пятницу Лукашенко прибыл в Москву, где примет участие в торжествах 9 мая в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Согласно сообщению пресс-службы главы Белоруссии, также планируются его переговоры с российским президентом, в ходе которых стороны "обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе".

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин
