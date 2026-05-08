Пентагон обнародовал правительственные документы, связанные с НЛО

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пентагон выложил в публичный доступ ряд ранее засекреченных файлов, связанных с неопознанными летающими объектами и неопознанными воздушными явлениями.

"Эта публикация сделана по поручению президента США Дональда Трампа, который распорядился начать процесс идентификации и рассекречивания правительственных файлов, связанных с НЛО в интересах полной прозрачности", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В министерстве отметили, что "ни один другой президент или администрация в истории не доводили до конца такой уровень прозрачности в отношении НЛО".

"Эти файлы, скрытые под грифом секретности, долгое время подпитывали оправданные спекуляции - и пришло время, чтобы американский народ увидел их собственными глазами", - подчеркнул министр войны США Пит Хегсет.

Файлы содержат отчеты, телеграммы, письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, и другие материалы.

Значительная часть сообщений об НЛО, содержащихся в файлах, поступала из зон активности американских военных - в том числе с Ближнего Востока, где постоянно работают разведывательные дроны, авиация и системы наблюдения.

Один из известных случаев, представленных в опубликованных материалах, - это так называемый Middle East Object - видео с серебристым шарообразным объектом, снятом американским беспилотником MQ-9 на Ближнем Востоке. В Пентагоне подчеркнули, что объект не демонстрировал "аномального поведения" - то есть не совершал невозможных манёвров и не нарушал известные законы физики. Однако его происхождение так и осталось неустановленным.

Кроме того, в документах есть свидетельства о наблюдениях во время полёта Boeing 747SP над Казахстаном на высоте 12,5 тыс. км, когда 27 января 1994 года был замечен яркий объект, двигавшийся на огромной скорости и, по их словам, выполнявший круги, "штопоры" и резкие повороты под прямым углом.