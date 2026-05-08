Поиск

Пентагон обнародовал правительственные документы, связанные с НЛО

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пентагон выложил в публичный доступ ряд ранее засекреченных файлов, связанных с неопознанными летающими объектами и неопознанными воздушными явлениями.

"Эта публикация сделана по поручению президента США Дональда Трампа, который распорядился начать процесс идентификации и рассекречивания правительственных файлов, связанных с НЛО в интересах полной прозрачности", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В миреТрамп назвал успехом его администрации обнародование файлов по НЛОТрамп назвал успехом его администрации обнародование файлов по НЛОЧитать подробнее

В министерстве отметили, что "ни один другой президент или администрация в истории не доводили до конца такой уровень прозрачности в отношении НЛО".

"Эти файлы, скрытые под грифом секретности, долгое время подпитывали оправданные спекуляции - и пришло время, чтобы американский народ увидел их собственными глазами", - подчеркнул министр войны США Пит Хегсет.

Файлы содержат отчеты, телеграммы, письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, и другие материалы.

Значительная часть сообщений об НЛО, содержащихся в файлах, поступала из зон активности американских военных - в том числе с Ближнего Востока, где постоянно работают разведывательные дроны, авиация и системы наблюдения.

Один из известных случаев, представленных в опубликованных материалах, - это так называемый Middle East Object - видео с серебристым шарообразным объектом, снятом американским беспилотником MQ-9 на Ближнем Востоке. В Пентагоне подчеркнули, что объект не демонстрировал "аномального поведения" - то есть не совершал невозможных манёвров и не нарушал известные законы физики. Однако его происхождение так и осталось неустановленным.

Кроме того, в документах есть свидетельства о наблюдениях во время полёта Boeing 747SP над Казахстаном на высоте 12,5 тыс. км, когда 27 января 1994 года был замечен яркий объект, двигавшийся на огромной скорости и, по их словам, выполнявший круги, "штопоры" и резкие повороты под прямым углом.

Пентагон США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной и обмене пленными

Трамп заявил, что между РФ и Украиной с 9 по 11 мая будет действовать режим прекращения огня

 Трамп заявил, что между РФ и Украиной с 9 по 11 мая будет действовать режим прекращения огня

Что произошло за день: пятница, 8 мая

Трамп назвал успехом его администрации обнародование файлов по НЛО

 Трамп назвал успехом его администрации обнародование файлов по НЛО

В ЕС рассматривают возможность ограничений при выдаче виз гражданам РФ

 В ЕС рассматривают возможность ограничений при выдаче виз гражданам РФ

Рядом с иранским островом Харк замечен возможный разлив нефти

В ВОЗ заявили о низком риске заражения хантавирусом

 В ВОЗ заявили о низком риске заражения хантавирусом

AP узнало, что США сейчас не рассматривают возможность операции против Кубы

 AP узнало, что США сейчас не рассматривают возможность операции против Кубы

Brent подорожала до $101,35 за баррель на новой эскалации вокруг Ирана

Что случилось этой ночью: пятница, 8 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9328 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов