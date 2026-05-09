США вывезли запасы обогащенного урана из Венесуэлы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты завершили вывоз из Венесуэлы всего обогащенного урана, произведенного на ее исследовательском реакторе RV-1, сообщило Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA).

По данным ведомства, команда NNSA и технические эксперты из Венесуэльского института научных исследований безопасно извлекли 13,5 кг урана из реактора RV-1 менее чем через шесть недель после своего первого посещения площадки. Работая в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ, американские специалисты упаковали уран в контейнер для отработанного топлива.

В мае специальное судно доставило материал в США. Затем контейнер был перевезен на предприятие "Саванна-Ривер" в штате Южная Каролина, занимающееся хранением, дезактивацией и переработкой радиоактивных отходов. Там специалисты переработают материал для получения высококонцентрированного низкообогащенного урана для ядерных нужд США, отметили в NNSA.

"Безопасный вывоз всего обогащенного урана из Венесуэлы стало еще одним сигналом миру о восстановлении и обновлении Венесуэлы, - заявил глава NNSA Брэндон Уильямс. - Благодаря решительному руководству президента США Дональда Трампа, преданные своему делу команды на местах завершили за несколько месяцев то, что обычно заняло бы годы".

Как указали в NNSA, на протяжении десятилетий реактор RV-1 поддерживал физические и ядерные исследования. После завершения этой работы в 1991 году на нем скопился уран, обогащенный выше критического порога в 20%.

