Генсек ООН призвал США и Иран соблюдать режим прекращения огня

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу сообщений об обмене огнем между Ираном и США в Ормузском проливе, сообщил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

"Он подчеркивает, что это критически важный момент для деэскалации, и призывает все стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации", - сказал Дюжаррик.

Гутерриш призывает все стороны воздержаться от действий, "которые могут привести к возобновлению эскалации или подорвать текущие дипломатические усилия", - добавил его пресс-секретарь.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме в пятницу к Совету Безопасности ООН и Гутерришу заявил, что последствия недавних действий США в Персидском заливе и Ормузском проливе "могут быть катастрофическими" и выйти далеко за пределы Ближнего Востока.

Он призвал генерального секретаря и Совет Безопасности настоятельно рекомендовать США "соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом и воздерживаться от дальнейших провокационных действий".

Хроника 28 февраля – 09 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
