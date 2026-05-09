В Тегеране считают, что боестолкновения с США в Персидском заливе могут возобновиться

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Боестолкновения сил Ирана с американскими ВМС в Персидском заливе могут возобновиться, если США создадут проблемы для иранских судов, сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на иранский военный источник.

После враждебных действий американских военных "против иранских нефтяных танкеров, иранский военно-морской флот нанес удары в ответ на нарушение режима прекращения огня (...)", сказал он

Источник предупредил, что если американские военные корабли снова войдут в Персидский залив, они снова получат решительный ответ.

"Поэтому существует вероятность возобновления подобных конфликтов в регионе", - подчеркнул он, отметив, что после периода перестрелок в регионе пока нет столкновений. "Столкновения прекратились, и обстановка сейчас спокойная", - сказал он.