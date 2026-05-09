Поиск

В Тегеране считают, что боестолкновения с США в Персидском заливе могут возобновиться

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Боестолкновения сил Ирана с американскими ВМС в Персидском заливе могут возобновиться, если США создадут проблемы для иранских судов, сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на иранский военный источник.

После враждебных действий американских военных "против иранских нефтяных танкеров, иранский военно-морской флот нанес удары в ответ на нарушение режима прекращения огня (...)", сказал он

Источник предупредил, что если американские военные корабли снова войдут в Персидский залив, они снова получат решительный ответ.

"Поэтому существует вероятность возобновления подобных конфликтов в регионе", - подчеркнул он, отметив, что после периода перестрелок в регионе пока нет столкновений. "Столкновения прекратились, и обстановка сейчас спокойная", - сказал он.

Персидский залив Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Секретарь Совбеза Армении не знаком с антироссийскими угрозами Зеленского в Ереване

 Секретарь Совбеза Армении не знаком с антироссийскими угрозами Зеленского в Ереване

В МИД Армении заявили, что кризиса в армяно-российских отношениях нет

NBC News считает, что Иран может несколько месяцев выдерживать блокаду США

Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

CNN сообщает, что верховный лидер Ирана по-прежнему формирует военную стратегию страны

Трамп заявил, что ждет ответа Ирана в ближайшее время

 Трамп заявил, что ждет ответа Ирана в ближайшее время

Трамп выразил надежду на продление перемирия между Россией и Украиной

РФ согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной и обмене пленными

Трамп заявил, что между РФ и Украиной с 9 по 11 мая будет действовать режим прекращения огня

 Трамп заявил, что между РФ и Украиной с 9 по 11 мая будет действовать режим прекращения огня

Что произошло за день: пятница, 8 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2133 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9328 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов