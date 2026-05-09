Израиль вновь нанес удары по южному Ливану

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Армия Израиля нанесла удары по нескольким районам на юге Ливана, передает в субботу телеканал "Аль-Джазира".

"Израильские авиаудары были нанесены по окраинам города Набатия, а также по городам Арун и Кафр-Тибнит", - сообщает телеканал.

Кроме того, отмечается в сообщении, "израильские беспилотники атаковали населённые пункты Аль-Мансури, Бурдж-Раххаль и Набатия-эль-Фаука".

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали перемирие. При этом армия Ливана не принимала участия в конфликте с Израилем, боевые действия вело движение "Хезболла", которая не является участником договоренностей о перемирии. В итоге израильские военные и "Хезболла" в целом ограничили масштабы своих операций, но периодически наносят удары по позициям друг друга.