Поиск

В Эстонии к памятнику Бронзовому солдату цветы начали возлагать еще в пятницу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - По традиции в Эстонии в День Победы главным местом поминовения павших советских солдат стал памятник Воину-Освободителю Таллина от немецко-фашистских завоевателей на Военном кладбище, известный в народе как Бронзовый солдат.

Цветы жители Таллина начали возлагать еще в пятницу, а к утру субботы все подножье памятника уже было в красных гвоздиках. Среди многочисленных людей, пришедших поклониться погибшим воинам немало как молодежи, так и людей преклонного возраста.

Возложить венки к Бронзовому солдату пришли российские дипломаты во главе с временным поверенным в делах Российской федерации в Эстонской республике Камраном Абиловым.

День Победы в Эстонии властями не отмечается. Полиция сообщила, что возлагать венки и цветы к памятникам погибших не запрещено, но запрещены любые публичные мероприятия в поддержку действий России на Украине, использование флагов России и Советского союза, символов Z и V, георгиевских лент и т.п. За нарушения грозит штраф до 2 400 евро.

Под особым контролем властей находятся город Таллин и Северо-Восточный уезд, где проживает большое число русскоговорящих жителей.

Многие жители Эстонии приехали в приграничный с Россией город Нарва, где на российской стороне в Ивангороде установлен большой экран, на котором нарвитяне и гости города смогли через пограничную реку Нарова увидеть парад Победы в Москве. Для них во второй половине дня будет демонстрироваться и праздничный концерт.

Бронзовый солдат День Победы Ивангород Нарва Таллин Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

 Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

Трамп заявил о возможности переброски в Польшу выводимых из Германии солдат США

Секретарь Совбеза Армении не знаком с антироссийскими угрозами Зеленского в Ереване

 Секретарь Совбеза Армении не знаком с антироссийскими угрозами Зеленского в Ереване

В МИД Армении заявили, что кризиса в армяно-российских отношениях нет

NBC News считает, что Иран может несколько месяцев выдерживать блокаду США

Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

CNN сообщает, что верховный лидер Ирана по-прежнему формирует военную стратегию страны

Трамп заявил, что ждет ответа Ирана в ближайшее время

 Трамп заявил, что ждет ответа Ирана в ближайшее время

Трамп выразил надежду на продление перемирия между Россией и Украиной

РФ согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной и обмене пленными
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9334 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2134 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов