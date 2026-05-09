В Эстонии к памятнику Бронзовому солдату цветы начали возлагать еще в пятницу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - По традиции в Эстонии в День Победы главным местом поминовения павших советских солдат стал памятник Воину-Освободителю Таллина от немецко-фашистских завоевателей на Военном кладбище, известный в народе как Бронзовый солдат.

Цветы жители Таллина начали возлагать еще в пятницу, а к утру субботы все подножье памятника уже было в красных гвоздиках. Среди многочисленных людей, пришедших поклониться погибшим воинам немало как молодежи, так и людей преклонного возраста.

Возложить венки к Бронзовому солдату пришли российские дипломаты во главе с временным поверенным в делах Российской федерации в Эстонской республике Камраном Абиловым.

День Победы в Эстонии властями не отмечается. Полиция сообщила, что возлагать венки и цветы к памятникам погибших не запрещено, но запрещены любые публичные мероприятия в поддержку действий России на Украине, использование флагов России и Советского союза, символов Z и V, георгиевских лент и т.п. За нарушения грозит штраф до 2 400 евро.

Под особым контролем властей находятся город Таллин и Северо-Восточный уезд, где проживает большое число русскоговорящих жителей.

Многие жители Эстонии приехали в приграничный с Россией город Нарва, где на российской стороне в Ивангороде установлен большой экран, на котором нарвитяне и гости города смогли через пограничную реку Нарова увидеть парад Победы в Москве. Для них во второй половине дня будет демонстрироваться и праздничный концерт.