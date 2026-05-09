Лидер боснийских сербов заявил о приверженности традиционным связям с Россией

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Боснийские сербы помнят о вкладе российского народа в победу над фашизмом и остаются верными традиционным связям с Россией, заявил в субботу лидер правящего в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Союза независимых социал-демократов Милорад Додик.

"Республика Сербская высоко ценит историческую роль российского народа в победе над фашизмом и остается приверженной сотрудничеству, взаимному уважению и сохранению традиционных связей", - написал Додик в соцсети Х.

"На приеме, устроенном президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для иностранных официальных лиц по случаю Дня Победы, вновь подтверждены дружеские и братские отношения между сербским и российским народами", - отметил он.

В делегацию руководства боснийских сербов, которая посетила торжества по случаю Дня Победы, также вошли президент Республики Сербской Синиша Каран и председатель Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Ненад Стевандич.

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

